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Бойовики "ЛНР" заявили, що затримали учасників підпільного угрупування "Азова"

Субота, 5 листопада 2016, 13:32
Бойовики ЛНР заявили, що затримали учасників підпільного угрупування Азова

Бойовики "ЛНР" заявили, що затримали представників "радикального неонацистського угруповання, що є підпільним відділенням батальйону "Азов" -  групу фанатів футбольного клубу "Зоря" "Ультрас Чорно-Бiлi".

Про це 5 листопада заявили у так званому міністерстві держбезпеки "ЛНР".

Затриманим представникам "іноземних радикальних угрупувань" інкримінують "пропаганду ідеології крайнього націоналізму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та здійснення розвідувальних операцій на території "ЛНР" під контролем спецслужб. 

За повідомленням бойовиків, зокрема, затримані - Овчаренко Владислав Валерійович, 1996 року народження та Ахмеров Артем Олегович 1997 р.н.

"Щодо них порушено кримінальну справу за статтею 335 КК ЛНР (Державна зрада у формі шпигунства)", - заявили в "ЛНР".

"Встановлені факти вербування громадян Овчаренко В.В. і Ахмерова А.О. співробітником ГУР МОУ з позивним "Великий і Злий" і передачі інформації, що становить державну таємницю, а також зберігання символіки батальйону "Азов", "Правого сектора", ФК "Зоря" ("Ультрас Чoрно-Бiлi"), поширення ними неонацистської літератури і листівок із закликами до повалення конституційного ладу "ЛНР". Їх діяльність фінансувалася українськими спецслужбами і праворадикальними організаціями України", - заявили бойовики. 

Також повідомляється, що проводяться перевірки "на можливу причетність членів угруповання до коректування артилерійського вогню по Луганську у 2015 році, до масових вбивств на "Майдані" у Києві, в одеському Будинку профспілок, до провокацій і нападів на активістів під час проведення "референдуму "ЛНР".

Теми: ЛНРАзов тероризм
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