Житель Мар'їнки під час обстрілу отримав поранення голови

Житель Мар'їнки Донецької області отримав осколкове поранення голови під час обстрілу бойовиками житлового кварталу в суботу ввечері.

Як повідомляє в неділю прес-служба Нацполіції, о 23.40 в чергову частину Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги, що до них звернувся чоловік 1953 року народження з осколковим пораненням потиличної області голови.

Поліція з'ясувала, що чоловік отримав поранення при обстрілі Мар'їнки. У момент обстрілу він перебував у дворі свого будинку, годував собаку. Швидку допомогу викликали сусіди.

Потерпілому надано медичну допомогу.

Українська правда