На кордоні з Польщею зменшилися черги
Неділя, 6 листопада 2016, 09:19
Станом на 8 ранку неділі в чергах у пунктах пропуску на кордоні з Польщею перебуває 250 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Так, у пункті пропуску "Рава-Руська" очікувало 100 автомобілів, "Устилуг" – 90, "Угринів" – 40, "Ягодин авто" – 20.
В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черг немає.
Як відомо, останнім часто черги на кордоні з Польщею часто сягали тисячі й більше авто.
Українська правда