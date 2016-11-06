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Син нардепа влаштував ДТП у Києві, 4 людей у лікарні – волонтер

Неділя, 6 листопада 2016, 11:33
Син нардепа влаштував ДТП у Києві, 4 людей у лікарні – волонтер

У Києві син народного депутата від "Волі народу" Ігоря Молотка Денис у ДТП розбив авто патрульної поліції і ще один автомобіль.

Про це в Facebook повідомив волонтер Роман Сініцин.

"Сьогодні вночі Денис з товаришем влаштували п'яні перегони по Києву на Mercedes GL. Відправили в нокаут Matiz піцерії Mamamia і Пріус патрульної поліції України. Відправили 4-х людей в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Втікали від копів. Спочатку на Мерседесі, потім коли його "роззуло" на повороті - кинули машину і побігли дворами. Не втекли", - написав Сініцин.

Разом з тим, прес-служба ДГ "Воля народу" підтвердила, що вночі на вул. Борщагівській м. Києва сталася ДТП за участю сина Ігоря Молотка Дениса.

Сам Молоток на своїй сторінці в Facebook написав: "Незалежно від того, з чиєї вини сталося ДТП, висловлюю щире співчуття постраждалим. Лікування постраждалих беру на себе. Поряд з цим, жодним чином не перешкоджатиму об'єктивному розслідуванню обставин ДТП".

Українська правда

Теми: ДТП
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