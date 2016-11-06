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У Харкові "замінували" вокзал і ринок, поліція перевіряє

Неділя, 6 листопада 2016, 15:48

У Харкові поліція проводить перевірку повідомлення щодо мінування двох об'єктів, розташованих у Холодногірському районі.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, йдеться про Центральний ринок та Південний вокзал. 

За даними НП, повідомлення про начебто закладену вибухівку надійшло 6 листопада близько 14:00. 

"На місце події для перевірки інформації виїхала слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки", - зазначили у поліції.

Українська правда

Теми: Харківполіція
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