Китай надасть 5 млн грн на розвиток інклюзивної освіти в Україні

Дружина президента України, голова Благодійного Фонду Марина Порошенко і голова Міжнародної торгової палати Великого Шовкового Шляху Люй Цзяньчжун підписали грантовий контракт на $ 200 тис. (5,2 млн грн.) на розвиток інклюзивної освіти в Україні.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Марини Порошенко, в Україні близько 7 млн дітей, з яких 700 тисяч - з порушеннями психофізичного розвитку.

"При цьому ми маємо дуже невтішну статистику: лише 10% із них навчаються в інклюзивних школах, а решта знаходиться за межами соціалізації та повноцінного суспільного життя", - зазначила вона.

Гранти від Китаю будуть спрямовані на розвиток науково-педагогічного експерименту, який реалізовується в Запорізькій області в 2016-2019 роках.

"Наразі із 600 шкіл регіону лише 51 – з інклюзивним навчанням. Таким чином, головним завданням проекту є максимальне включення дітей з інвалідністю в активні суспільні відносини шляхом створення інклюзивного освітнього середовища. Ключова перспектива проекту полягає в тому, що вже за три роки напрацьовані результати ляжуть в основу дорожньої карти запровадження інклюзивної освіти в усіх регіонах України", - йдеться в повідомленні.