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Війська НАТО будуть тренуватися на східному фланзі в Польщі

Понеділок, 7 листопада 2016, 02:27

Війська НАТО, зокрема США, які будуть дислокуватися з наступного року в Польщі, будуть тренуватися на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомив у неділю міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич, передає "Укрінформ".

"Там (на заході) буде лише їх пункт постійної дислокації, але звідти їх будуть переміщувати на полігони на східній стіні", - повідомив Мацеревіч про плани навчань підрозділів американської бронетанкової бригади, яка з січня 2017 року буде розміщуватися в Польщі.

Він нагадав, що підрозділи цієї бригади будуть розташовані в населених пунктах Жагань, Свентошув, Сквежин та Болеславець на південному заході Польщі.

При цьому батальйонна тактична група НАТО, що складається з американських, британських та румунських військовослужбовців під командуванням США, буде дислокуватися в населеному пункті Ожиш на північному сході Польщі.

"Це - найближчий полігон і найближча база безпосередньо пов'язана з обороною Сувальського перешийка", - підкреслив Мацеревіч.

Сувальський перешийок - вузька частина території Польщі між Калінінградською областю РФ і Білоруссю, можливе захоплення якого відрізало би країни Балтії від решти території НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаНАТО
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