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Начальник поліції Одеської області подав у відставку

Понеділок, 7 листопада 2016, 08:25
Начальник поліції Одеської області подав у відставку

Начальник поліції Одеської області генерал Гіоргі Лорткіпанідзе подав у відставку.

Про це йдеться у його зверненні, поширеному на сайті Поліції Одеської області.

"На даному етапі для розвитку одеської поліції потрібна нова кров. Сьогодні я прийняв рішення за власною ініціативою написати заяву про відставку з посади", - сказав він.

Жодних подробиць про звільнення нічого конкретного він не сказав. Додав, що йде з посади, але залишається "на службі України і верховного головнокомандувача".

"Для мене було великою честю працювати начальником поліції Одеської області. У житті все має логічний початок, продовження і кінець. Через півтора року з мого призначення на пост керівника Одеської поліції я прийняв рішення покинути займану посаду", - зазначив він.

"Хочу побажати удачі кожному поліцейському, разом з якими ми пройшли повний труднощів шлях. Я вірю в одеситів і краще майбутнє нашої країни!" - зазначив Лорткіпанідзе. 

Лорткіпанідзе отримав українське громадянство.

Українська правда

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Теми: поліціяОдеська область
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