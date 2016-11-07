Прикордонники захопили російський безпілотник в морі
Українські прикордонники звітують про знахідку російського безпілотника, який дрейфував в Азовському морі.
Про це йдеться у повідомленні Держдприкордонслужби на офіційній сторінці Facebook.
"Співробітники оперативно-розшукового відділу Маріупольського загону морської охорони в ході оперативних дій в Азовському морі виявили БПЛА "Орлан-10" російського виробництва", - сказано в повідомленні.
"Безпілотник дрейфував у морі на відстані близько 3 кілометрів від берегової смуги. Літальний апарат знаходиться в робочому стані та придатний до експлуатації. Наразі експерти займаються зняттям з нього інформації та її аналізом", - зазначили прикордонники.
Як відомо, "Орлан-10" – російський багатофункціональний безпілотний комплекс, який може використовуватися на висоті до 5000 метрів при дальності застосування у 120 км від наземної станції керування.
Українська правда