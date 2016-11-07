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Порошенко додатково задекларував 1,9 млн доходів від власного банку

Понеділок, 7 листопада 2016, 12:52

Порошенко отримав дохід у вигляді процентів від Міжнародного інвестиційного банку на загальну суму 1 928 594 гривень.

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни, оприлюдненому на сайті НАЗК.

Згідно з повідомленням, ці доходи він отримав з шести рахунків.

Як відомо, основну електронну декларацію про доходи Порошенко подав за годину до закінчення відведеного для цього терміну.

У ній він вказав права власності у понад 100 компаній в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, в Угорщині, Литві і КНР,  Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 грн, процентів у сумі 12 375 404 та інвестиційні прибутки у сумі 49 665 361 грн.

Також у його декларації вказано багато іншої власності та прибутків.

Міжнародний інвестиційний банк контролюється Порошенком.

Олег Шанковський, УП

Теми: Порошенкодекларації
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