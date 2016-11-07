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Справа про корупцію на ОПЗ: суд скасував домашній арешт Щурікова

Понеділок, 7 листопада 2016, 16:32

Апеляційний суд Києва обмежив термін домашнього арешту першого заступника голови правління "Одеського припортового заводу" Миколи Щурікова 7 листопада.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення суду.

За рішенням Солом'янського райсуду Києва Щуріков повинен був знаходитися під домашнім арештом до 14 листопада.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро України у жовтні завершило досудове розслідування відносно Щурікова та першого заступника голови правління "Нафтогазу" Сергія Переломи, підозрюваних у розтраті коштів держпідприємства більш ніж на 200 млн грн з травня по грудень 2015 року.

За версією слідства, підозрювані організували схему з виведення коштів шляхом закупівлі за завищеними цінами природного газу для потреб заводу.

Теми: ОПЗкорупціясудНафтогаз
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