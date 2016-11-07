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В Черкасах впіймали тітушку, який допомагав беркутівцям на Майдані

Понеділок, 7 листопада 2016, 17:33

У рамках розслідування насильного затримання учасників "Автомайдану" затримано жителя Черкас.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури у понеділок.

Вказується, що його затримали 3 листопада на підставі ухвали слідчого судді.

З 16.09.2016 він перебував у розшуку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених статтями "пособництво у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки", "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину", "завідомо неправдиве показання".

Згідно із повідомленням ГПУ, указана особа 23 січня 2014 року допомагала "беркутівцям" "у провокації конфлікту та затриманні із застосуванням насильства 6 учасників громадського руху "Автомайдан" і пошкодженні їх транспортних засобів, що мало місце на вулиці Щорса в м. Києві, а також давала завідомо неправдиві показання про нібито вчинення цими особами тяжких злочинів".

До вказаної особи рішенням судді застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Українська правда

Теми: МайданГенпрокуратураЧернігів
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