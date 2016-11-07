У Порошенка думають, ким замінити Саакашвілі

В Адміністрації президента обговорюють кілька кандидатур на посаду губернатора Одеської області.

Про це УП повідомили джерела близькі до АП.

Співрозмовники пояснюють, що чітких кандидатур наразі немає, але обговорюється можливість призначення когось з колишніх голів Одеської ОДА.

Також на Банковій обговорюють кандидутуру Анатолія Урбанського, який очолює Одеську обласну раду і є членом партії БПП.

Водночас джерела заперечують можливість призначення на цю посаду близького друга президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка.

УП звернулася з цього приводу по коментар до Кононенка, однак він вирішив не відповідати.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".

Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".

Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.

Роман Кравець, УП