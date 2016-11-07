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У Порошенка думають, ким замінити Саакашвілі

Понеділок, 7 листопада 2016, 17:57

В Адміністрації президента обговорюють кілька кандидатур на посаду губернатора Одеської області.

Про це УП повідомили джерела близькі до АП.

Співрозмовники пояснюють, що чітких кандидатур наразі немає, але обговорюється можливість призначення когось з колишніх голів Одеської ОДА.

Також на Банковій обговорюють кандидутуру Анатолія Урбанського, який очолює Одеську обласну раду і є членом партії БПП.

Водночас джерела заперечують можливість призначення на цю посаду близького друга президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка.

УП звернулася з цього приводу по коментар до Кононенка, однак він вирішив не відповідати.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".

Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".

Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьСаакашвілі
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