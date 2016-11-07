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Дружина Саакашвілі відмовилася від місця в парламенті Грузії

Понеділок, 7 листопада 2016, 19:52

Дружина третього президента Грузії Михеіла Саакашвілі Сандра Руловс повідомила у ЦВК, що відмовляється від свого депутатського мандату.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії Грузії.

Сандра Руловс була другим номером у списку колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух", засновником якої є її чоловік.

Депутатом парламенту вона стала після того, як ЄНД отримав 27 місць в парламенті Грузії за результатами виборів, які відбулися в два тури - 8 і 30 жовтня.

"Сандра Рулофс повідомила нам про свій намір. ЦВК Грузії не уповноважена знімати депутатів з посади, це повинен буде зробити парламент після того, як збереться. Центральна виборча комісія представить парламенту лише прізвище її правонаступника", - пояснили в ЦВК Грузії.

За попередніми даними, місце Руловс в парламенті займе №28 у партійному списку "Національного руху", екс-губернатор Кахетії Георгій Гвініашвілі.

Сандра Руловс також була кандидатом в мажоритарні депутати від Зугдідського виборчого округу, але пройшовши до другого туру, відмовилася від участі в виборах, заявивши, що влада створила в регіоні Самегрело важку обстановку і її прихильники зазнають утисків.

Сам Михеіл Саакашвілі після оголошення результатів виборів 8 жовтня закликав членів ЄНД відмовитися від участі в другому турі голосування і бойкотувати роботу парламенту дев'ятого скликання, поставивши під сумнів легітимність виборів.

Однак політрада партії все ж ухвалила рішення брати участь у другому турі та працювати в парламенті, незважаючи на те, що правляча партія отримала конституційну більшість - 115 голосів, і у фракції ЄНД не буде можливості впливати на процес ухвалення законів.

Один з лідерів ЄНД Давид Бакрадзе заявив, що незважаючи на ці обставини, партія має намір формувати громадську думку і вести активну опозиційну політику.

Новости-Грузия

Теми: СаакашвіліГрузія
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