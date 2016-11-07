Місія ОБСЄ не може потрапити в деякі райони Донбасу через міни
Понеділок, 7 листопада 2016, 20:59
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що не має доступу до ділянок розведення сил і засобів в районах Первомайськ-Золоте, Станиці Луганської та Петрівського-Богданівки.
Про це йдеться у повідомленні на Facebook місії.
"Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петровське/Богданівка – ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - сказано у прес-релізі.
В ОБСЄ підкреслили, що готові і можуть спостерігати за процесом розведення сил і засобів, але для цього потрібен доступ.
"СЦКК має сприяти гарантуванню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - заявили в місії.
Українська правда