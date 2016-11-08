Оголошено конкурс на 60% складу Верховного Суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурс на посади 120 суддів у новому Верховному Суді.

Відповідне оголошення від 7 листопада опубліковано в "Голосі України".

Обиратимуть по 30 суддів у касаційні адміністративний, господарський, кримінальний і цивільний суди.

Документи від претендентів прийматимуть у ВККС із 17 листопада до 9 грудня включно, але охочі мають повідомити про свій намір брати участь у конкурсі з 9 до 15 листопада, заповнивши форму на сайті комісії.

Як відомо, 30 вересня набули чинності зміни до Конституції в частині правосуддя й новий закон "Про судоустрій і статус суддів" – відтак замість вищих спецсудів створюється новий Верховний Суд, усі 200 суддів якого обиратимуть конкурсним шляхом.

Окрім касаційного адміністративного суду; касаційного господарського суду, касаційного кримінального суду та касаційного цивільного суду у Верховному Суді діятиме Велика Палата Верховного Суду.

Олена Рощенко, УП