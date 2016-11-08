Бойовики "ЛНР" взяли в заручники фанатів "Зорі" – джерело

Бойовики терористичного угрупування "ЛНР" взяли в заручники чотирьох фанатів футбольного клубу "Зоря".



Про це у вівторок повідомляє видання ЛІГА.net, посилаючись на джерело, що проживає в окупованому Луганську.



"Хлопці з ультрас "Зорі", серед яких Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров зараз сидять у підвалі", – сказав співрозмовник агентства.



За його словами, фанатів "Зорі" бойовики звинувачують нібито в створенні підпільного батальйону "Азов" і шпигунстві.



За інформацією видання, кілька днів тому терористи також взяли в заручники хлопця, який зробив селфі з українським прапором у себе на лоджії і поділився фото зі своєю знайомою. "Вона його просто здала бойовикам", – відзначило джерело.



Як повідомлялося раніше, в полон до бойовиків так званої "ЛНР" потрапив суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко, який їхав у непідконтрольний українським військовим Краснодон на похорон батька.