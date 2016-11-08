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Керівництво НАЗК в жовтні отримало сотні тисяч гривень зарплати

Вівторок, 8 листопада 2016, 10:37
Керівництво НАЗК в жовтні отримало сотні тисяч гривень зарплати
FB Наталія Корчак

Заробітна плата голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак за жовтень склала 121 234,56 гривні.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит "Українських новин".

Оклад Корчак склав 29 406,40 гривні, надбавка за вислугу років – 50% розміру окладу (14 703,2 гривні), надбавка за інтенсивність праці – 100% окладу (29 406,40 гривні) і премія за жовтень – 60% (17 643,84 гривні).

Крім того, 30 074,72 гривні Корчак отримала на відрядження.

У свою чергу заступник Корчак Руслан Радецький отримав в жовтні 121 968 гривень матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Всього за жовтень Радецький отримав 239 309,25 гривні зарплати.

З них оплата за окладом склала 28 275 гривень, надбавка за вислугу років – 45% розміру окладу (12 723,75 гривень), надбавка за інтенсивність праці – 100% (28 275 гривень) і премія за жовтень – 170% (48 067,5 гривень).

Зарплати членів НАЗК Руслана Рябошапки і Олександра Скопич за жовтень склали 111 525,72 гривні і 116 493 гривні відповідно. Їм нарахована премія в розмірі 170% від окладу (40 857 гривень і 48 067 гривень відповідно).

Державним службовцям може надаватись матеріальна допомога 1 раз на рік у розмірі середньомісячної зарплати на підставі особистої заяви.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро розпочало аналіз інформації про те, що члени НАЗК самостійно преміювали себе в вересні і липні.

Згідно відповіді НАЗК, надбавки, премії та матеріальна допомога виплачується членам агентства за рахунок економії фонду оплати праці, який створився в результаті початку роботи НАЗК з травня, періоду проведення конкурсного відбору (травень-липень) і встановленого випробного терміну для працівників, які пройшли відбір.

Теми: НАЗКзарплати
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