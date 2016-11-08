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Парубій передав матеріали на Медведчука в ГПУ

Вівторок, 8 листопада 2016, 12:07
Парубій передав матеріали на Медведчука в ГПУ
ipress.ua

Голова Верховної ради Андірй Парубій заявляє, що оскаржуватиме рішення Печерського райсуду, який зобов'язав його спростувати звинувачення на адресу екс-глави Адміністрації президента Віктора Медведчука у фінансуванні екстремістських груп на сході України.

Про це Парубій повідомив "Українській правді" на прохання прокоментувати рішення суду.

"Цей суд триває з 14 року, коли я публічно сказав, що Медведчук, на моє переконання, мав причетність до організації сепаратистів на сході України. Він подав до суду. Я виграв всі суди по всіх інстанціях. Він повторно подав до суду – тепер у Печерський і здобув на першому етапі це рішення", - сказав Парубій.

"Але без сумніву, я, мої юристи і адвокати, ми подамо апеляцію. В мене немає сумнівів, що апеляція буде виграна", - заявив Парубій.

Він також повідомив, що передав всі матеріали, які "свідчать про причетність Медведчука до антиукраїнських дій на Донбасі" передав Генеральній прокуратурі під час його допиту у справі Майдану.

"Я кілька тижнів тому передав. Генпрокуратура тепер вивчає ці матеріали", - сказав Парубій.

Він нагадав, що під час роботи секретарем в РНБО він прибув у Луганськ у перший день захоплення СБУ і там спілкувався з бойовиками напряму. "Саме від них я отримав цю інформацію", - уточнив він.

Парубій також уточнив, що за його інформацією, Медведчука вже викликали в ГПУ з цього приводу.

Як відомо, раніше сайт очолюваного Медведчуком "Українського вибору" оприлюднив інформацію про те, що Печерський райсуд Києва зобов'язав спікера ВР Андрія Парубія спростувати звинувачення на адресу колишнього глави Адміністрації президента Віктора Медведчука у фінансуванні екстремістських груп на сході України.

Оксана Коваленко, УП

Теми: ПарубійМедведчук
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