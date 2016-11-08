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Порошенко дав зрозуміти, що прийме відставку Саакашвілі

Вівторок, 8 листопада 2016, 12:36
Порошенко дав зрозуміти, що прийме відставку Саакашвілі
24tv.ua

Президент України Петро Порошенко сподівається, що уряд підтримає відставку губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі.

Про це він сказав після переговорів з президентом Словенії Борутом Пахором, відповідаючи на запитання журналістів, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми демократична держава, і якщо він прийняв рішення почати політичну кампанію на опозиційному полі, я сподіваюся, завтра уряд підтримає його рішення про відставку з посади голови облдержадміністрації, якщо він вирішив зайнятися політичною активністю", - зазначив він.

Він нагадав, що свого часу низку грузинських діячів було запрошено до України для впровадження реформ. "Деякі з них і далі успішно працюють в уряді, наприклад, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе, в НАБУ - Углава (перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава - ред.) і багато інших. Деякі люди вирішили змінити сферу діяльності та почати політичну активність в Україні після програшу в грузинських виборах", - сказав президент.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що народні депутати шукають зачіпки, щоб позбавити його заступника НАБУ Гізо Углаву українського громадянства.

Як відомо, Кабінет міністрів має намір розглянути подання на звільнення Саакашвілі 9 листопада.

У понеділок, 7 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Він заявив, що в Одеській області "президент особисто підтримує два клани".

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПорошенко
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