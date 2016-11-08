Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ затримало екс-чиновника "Електроважмашу"

Вівторок, 8 листопада 2016, 13:29

8 листопада детективи НАБУ затримали у Харкові екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства "Завод "Електроважмаш", який підозрюється у завданні заводу збитків на суму понад 37 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Затриманого підозрюють у зловживанні "службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки".

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

"Ще одній особі (керівнику двох комерційних підприємств, задіяних у схемі заволодіння державними коштами) також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється його місцезнаходження", – додали в НАБУ.

Згідно з повідомленням, детективи НАБУ викрили схему, відповідно до якої службові особи ДП "Завод "Електроважмаш" за попередньою змовою з керівниками двох підставних компаній ("прокладок"), в період 2014-2015 років продали електродвигун постійного струму "ПБК 380/80-2.25УХЛ4" фактично за собівартістю (1,39 млн грн) з подальшим перепродажем його за ринковою ціною в Казахстан за понад 3 млн доларів.

 
Фото: НАБУ

"У результаті реалізації злочинного умислу державне підприємство зазнало збитків на суму 37,2 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення інших можливих співучасників злочину", – додало агентство.

Українська правда

Теми: НАБУкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
Усі новини...
Реклама: