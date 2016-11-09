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Вибори в США: Трамп виривається вперед

Середа, 9 листопада 2016, 04:06
Вибори в США: Трамп виривається вперед

Станом на 5:00 за Києвом кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лідирує на виборах.

Про це повідомляють кілька американських ЗМІ.

CNN віддає йому перемогу в 17 штатах. Зокрема, Трампу прогнозують перемогу в Техасі, який дає 38 голосів вибірників.

Всього у нього зараз попередньо 136 голосів вибірників. Хілларі Клінтон перемагає в 10 штатах і отримує поки 104 голосів вибірників. Їй прогнозують перемогу в рідному штаті Трампа Нью Йорку, який дає 29 голосів вибірників.

На думку прогнозистів, шанси на перемогу Клінтон скорочуються: напередодні голосування The New York Times оцінювала шанси кандидата від Демократичної партії в 80%, зараз оцінює в 34%. Шанси Трампа на перемогу відповідно зростають.

Варто відзначити, що поки явного лідера немає. 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги, ще може отримати як Клінтон, так і Трамп.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСШАКлінтон
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