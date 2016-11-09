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Жириновський влаштував у Думі банкет з нагоди перемоги Трампа

Середа, 9 листопада 2016, 13:25

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський влаштував у Держдумі бенкет з нагоди перемоги на виборах США Дональда Трампа.

Про це повідомляє російський РБК.

Згідно з повідомленням, за столом під час перерви зібралися депутати від ЛДПР і журналісти. За словами Жириновського, за частування заплатили 100 тисяч рублів. Він вважає, що Америка тепер буде менше втручатися в чужі справи.

"За нову внутрішню і зовнішню політику США і поліпшення відносин з Росією", – додав він, піднімаючи пластиковий стаканчик з шампанським.

 

На столі були ковбаса, курка, олів'є, цукерки, шампанське.

Як відомо, днями Жириновський ламаною англійською закликав американців голосувати за Трампа та ображав Хілларі Клінтон.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампЖириновськийРосіяСША
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