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Порошенко привітав Трампа і запросив в Україну

Середа, 9 листопада 2016, 13:34
Порошенко привітав Трампа і запросив в Україну

Президент Петро Порошенко привітав новообраного президента США Дональда Трампа із перемогою на виборах.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з послом США в Україні Марі Йованович, повідомляє сайт президента.

"Щиро вітаю Дональда Трампа з обранням президентом Сполучених Штатів та дружній американський народ з демократичним волевиявленням. Це символ справжньої демократії, коли ніхто до останньої миті не знає результати виборів. І це є ознакою справжньої демократії, яку завжди сповідували і пропагували наші надійні та стратегічні американські партнери та друзі", - сказав він.

Водночас вказується, що Порошенко сподівається на продовження підтримки США "в двох важливих сферах - у боротьбі українців проти російської агресії, за свободу і незалежність, відновлення суверенітету і територіальної цілісності, а також у сприянні у реалізації масштабних реформ в різних сферах".

У повідомленні АП вказується, що Порошенко розраховує на відновлення найближчим часом роботи Комісії Стратегічного партнерства.

Водночас Порошенко запросив Трампа відвідати Україну.

Як відомо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Українська правда

Теми: ПорошенкоТрампвибориСША
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