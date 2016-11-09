Соболєв готує відставку Луценка

Депутат від "Самопомочі", голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв (фракція "Самопоміч") має намір ініціювати відставку генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це він повідомив на засіданні комітету, передають "Українські новини".

Соболєв вважає за необхідне звільнити генпрокурора у зв'язку з незадовільним розслідуванням справ, пов'язаних з Євромайданом.

"Я вважаю, що буде чесно і відповідально ініціювати відставку третього генерального прокурора з тієї самої причини (що й попередніх) – свідомий ефективний саботаж розслідування ключових злочинів у нашій історії", – заявив депутат.

Найближчим часом він почне збір підписів депутатів Верховної Ради за відставку Луценка.

Раніше Луценко заявляв, що очікує від начальника департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка активних результатів роботи зі справ Майдану і проти колишніх державних чиновників.