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Вітренко попросила Трампа врятувати Україну від "неонацистів"

Середа, 9 листопада 2016, 14:10

Лідерка "прогресивних соціалістів" України Наталія Вітренко привітала новообраного президента США Дональда Трампа і закликала його вплинути на "неонацистів" в Україні.

Про це йдеться у її заяві на сайті партії.

"Маю велику надію, що планування і здійснення державних переворотів шляхом кольорових революцій, двічі пророблений владою США в Україні, вами будуть відкинуті як недемократичні і неприпустимі", - заявила вона.

"Маю велику надію, що ви позитивно вплинете і на те, що відбувається в Україні. Наш народ тяжко страждає від війни, злиднів, корупції, політичних репресій та безчинства неонацистів", - додала Вітренко.

Як відомо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Українська правда

  

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Теми: ТрампвибориСША
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