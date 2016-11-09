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Клінтон заявила, що розчарована результатами виборів

Середа, 9 листопада 2016, 18:01

Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон вперше виступила перед своїми прихильниками після поразки на перегонах і заявила, що розчарована результатами виборів.

Свою промову вона оголосила близько 19.00 за київським часом.

"Це не той результат, заради якого ми працювали, і мені шкода, що ми не перемогли", - зазначила Клінтон.

"Я знаю, наскільки ви розчаровані, бо я сама розчарована, як і десятки мільйонів американців. Це боляче і буде боляче довго", - додала вона.

Кандидат у президенти закликала своїх прихильників прийняти результати виборів, повірити у те, що Дональд Трамп буде керувати країною, і дати йому шанс.

"Вночі я подзвонила і привітала Дональда Трампа і запропонувала йому разом працювати на благо нашої країни. Я сподіваюся, що він стане успішним президентом для всіх американців", - сказала Клінтон.

Як відомо, вибори в США проходять за двоступеневою системою. Жителі голосують за кандидатів, але їхні голоси кандидати отримують через колегію вибірників, а не безпосередньо.

Вибірників призначають у кожному штаті США за кількістю обраних від штату членів Конгресу. Колегія складається з 538 осіб, таким чином, кандидатові для перемоги на виборах потрібно набрати 270 голосів вибірників.

Трамп переміг на виборах президента США саме завдяки тому, що набрав більше голосів вибірників. Наразі у нього 276 голосів проти 218, які є у Клінтон.

Українська правда

Теми: СШАвибори
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