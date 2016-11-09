Порошенко забрав у Саакашвілі посаду радника і звільнив з ОДА
Середа, 9 листопада 2016, 22:26
Президент Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Михеіла Саакашвілі із займаної посади.
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Іншим своїм указом Порошенко звільнив Саакашвілі з посади радника президента України (поза штатом).
У понеділок, 7 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.
У середу Саакашвілі прибув до Києва під Кабмін, щоб відзвітувати перед керівниками держави про свою роботу на посаді.
Українська правда