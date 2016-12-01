Шустер закриває свій телеканал

Телеканал Савіка Шустера 3s.tv припиняє свою діяльність з 1 січня 2017 року через брак коштів.

Про це йдеться в повідомленнях на сайті та в соцмережах каналу.

"Більше року Савік Шустер і вся команда телеканалу 3s.tv працювали, щоб довести, що неолігархічне телебачення в Україні має право на життя. Але зараз нам доведеться попрощатись з улюбленою справою через те, що у нас закінчились гроші", – повідомив канал.

В 3s.tv додали, що причиною також стала абсурдна ситуація на медійному ринку, де всі канали є збитковими і існують лише на гроші олігархів.

"В цих умовах наша спробапрацювати за нормальними бізнесовими правилами виявилась невдалою: ми отримали кримінальні справи і штрафи від податкової, а Савіка позбавили дозволу на роботу. Все це нікуди не подінеться і після закриття 3s.tv: із судовою тяганиною ще доведеться поборотись, і відтепер без телеканалу у нас майже не буде можливості розповісти про це суспільству", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що досі каналу допомагали понад 20 тисяч глядачів, які вступили до клубу 3s.tv, і лише один представник бізнесу. Цих коштів виявилося недостатньо.

У той же час на каналі заявили про можливість продовжити роботу, якщо найближчими тижнями хтось із бізнесменів погодиться фінансувати канал.

"Для цього все є – і студія, і техніка, і найголовніше – люди, ті журналісти, редактори, оператори, режисери, продюсери та інші, які станом на сьогодні вже написали заяви на звільнення", – підсумували на каналі.

Українська правда