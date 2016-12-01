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Міноборони купило свої ж парашути, списані через незаконну схему

Четвер, 1 грудня 2016, 10:01

Парашутні системи, які Міноборони купило за 11,59 млн грн у вересні 2015 року, були незаконно списані з військових частин, і легалізовані через ланцюжок фіктивних фірм.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Святошинського райсуду Києва від 21 листопада.

Слідство встановило, що службові особи Міноборони підробили документи про непридатність до подальшого використання парашутних систем ПСУ-36 серії 2, які в подальшому вивели з обліку військових частин. Це було здійснено у змові з керівником ТОВ "Укравпостач".

Все було оформлено так, ніби "Укравпостач" купив 35 парашутних систем ПСУ-36 серії 2 у фіктивних компаній "Мастер Трейд" і "Тревел Компані Плюс". Після цього "Укравпостач" продав їх міністерству.

За даними слідства, службовці Міноборони здійснили розтрату державних коштів у сумі 11,59 млн грн.

Кримінальне провадження було розпочате 22 липня 2015 року за ознаками ухилення від сплати податків у значних розмірах. Розслідування справи триває.

Видання нагадує, що у травні цього року столична ДФС повідомила, що Міноборони закупило на 11,59 млн грн парашутних систем, які в Україні не виготовляються і легально не ввозилися.

У вересні 2015 року тендер Міноборони на постачання парашутних систем виграли ТОВ "Укравпостач" (10,04 млн грн) і ТОВ "Укравіатехфонд" (1,55 млн грн)

"Укравіатехфонд" в лютому 2015 року заснував Олександр Хорохордин з Шостки Сумської області.

Фірмою "Укравпостач" у 2015 році володів киянин Вадим Ніколаєв, який балотувався до Київради по списку партії "Рух за реформи" Сергія Думчева. Тепер керівником і засновником компанії значиться Євген Хмара.

"Укравпостач" вже фігурує в одному кримінальному провадженні щодо закупівель військової частини. У цьому провадженні також йдеться про придбання старих товарів під видом нових і перерахування коштів фірмам з ознаками фіктивності, що зареєстровані на тимчасово окупованій території Донецької області.

Фірму "Тревел Компані Плюс" у лютому 2015 року заснували дві компанії: ТОВ "Роялті Бізнес Груп", засновниками якого на той момент були Ольга Ващак зі Стаханова і Богдан Захлюпаний із Запоріжжя, а також ТОВ "Інвест Про", засновником якого був Ігор Оверко, обраний восени 2015-го депутатом Ірпінської міськради від партії "Нові обличчя" Володимира Карплюка (мер Ірпеня).

З травня цього року засновником і директором "Тревел Компані Плюс" значиться Сергій Комаров.

З квітня цього року засновником і директором київського ТОВ "Мастер Трейд" є Микола Рубаняк з Верховини Івано-Франківської області.

Теми: корупціяМіноборони
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