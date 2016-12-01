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Росія хоче відновити шлях на Донбас через "Довжанський" – ДПСУ

Четвер, 1 грудня 2016, 12:39

Росіяни планують відновити роботу пункту пропуску "Довжанський" у Луганській області, який пропускав автомобілі з Росії до окупованої нині території України.

Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян на брифінгу в четвер

"Російська сторона розробила проект відновлювальних робіт на тимчасово непідконтрольному українській владі пункті пропуску для автомобільного сполучення  "Довжанський", – сказав він.

"У контексті проведення підготовчих робіт наразі на території пункту пропуску здійснюється демонтаж пошкоджених російською ж стороною інфраструктурних об’єктів, а також облаштовується насип для розширення проїжджої частини", – додав Слободян

За його даними, основні відновлювальні роботи заплановано розпочати навесні 2017 року.

"Вказані дії дозволять російській стороні розширити можливості з незаконного переміщення на тимчасово окуповану територію України осіб та вантажів, у тому числі військового призначення", – сказав представник прикордонної служби України.

На початку 2016 року пункт пропуску "Довжанський" виглядав майже ущент зруйнованим, якщо вірити користувачам соцмереж.

 
Пункт "Довжанський"
Фото з Twitter

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіяПрикордонна служба
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