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Турчинов: Ракетні випробування пройшли успішно

Четвер, 1 грудня 2016, 13:51
Турчинов: Ракетні випробування пройшли успішно

Випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності пройшли успішно і потрапили у ціль.

Про це повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов після закінчення випробувань, передає прес-служба РНБО.

За його словами, ракети підтвердили свої бойові характеристики і потрапили точно у ціль.

"Ракетні комплекси, які випробувались можуть надійно вражати як повітряні, так і надводні цілі", - наголосив Турчинов.

Випробування
Випробування
Фото Міноборони
 
 

Він підкреслив, що навчання і ракетні пуски відбулись відповідно до затвердженої програми.

"Тобто, в точно запланований час і в точно запланованому місці", - додав він.

"Протягом багатьох років російська агентура та продажні керівники Міністерств оборони свідомо знищували систему протиповітряної оборони України", - сказав він, пояснивши, що "саме тому ці випробування були дуже важливими-, тому що це дуже серйозний крок до відновлення протиповітряного захисту нашої країни".

Як уточнив речник президента Святослав Цеголко, згідно з доповіддю міністра оборони і начальник Генштабу президенту відбулося 16 пусків українських ракет.

"Усі досягли цілей. Завдання на сьогодні виконано в повному обсязі. Навчання Повітряних сил Збройниз сил України продовжаться 2 грудня", - додав він.

Як відомо, у четвер вранці на півдні України були проведені військові навчання під час яких відбуваються випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності.

Українська правда

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