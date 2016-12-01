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Влада Білорусі за місяць розстріляла майже всіх засуджених до смерті

Четвер, 1 грудня 2016, 13:56

Починаючи з 5 листопада в СІЗО №1 Мінська розстріляли одразу кількох засуджених до смерті.

Amnesty International вважає виконання цих вироків ганебною і поспішною зачисткою, відзначається в прес-релізі правозахисників.

За даними міжнародної неурядової організації, яка виступає проти застосування смертної кари, підтвердженими місцевими активістами, було виконано два смертних вироки.

Є ймовірність, що був розстріляний ще один засуджений до вищої міри покарання. Всього на початок місяця в Білорусії налічувалося четверо засуджених до страти.

Згідно з даними білоруської неурядової організації "Весна", після 5 листопада були розстріляні Сергій Хмелевський, Іван Кулеш і, ймовірно, Геннадій Яковицький. Доля Сергія Вострикова, четвертого смертника – вирок йому було винесено лише 19 травня цього року, – висить на волосині.

 
Сергій Хмелевський
"весна"
 
Геннадій Яковицький

Amnesty International дала старт новій кампанії за скасування смертної кари в Білорусі.

"Зачистка смертників – жахлива міра для будь-якої країни, але особливо ганебно, що в Білорусі смертні вироки зазвичай приводяться до виконання таємно, а розстріл може статися в будь-який час", - заявила координатор кампаній по Білорусі в Amnesty International Айша Джанг, яка нещодавно повернулася з Мінська.

"Раптовий сплеск кількості страт особливо дивний, оскільки багато хто вважав, що Білорусь, остання країна Європи, яка застосовує смертну кару, йде до її скасування", – додала вона.

У Білорусі родичі засуджених до смерті, як правило, не отримують завчасного попередження про те, що їх близьких чекає страта. Їм не надають і права попрощатися з рідними.

Відповідно до білоруського законодавства, тіла страчених не передають родичам для поховання, а саме місце їх поховання залишається таємним.

У багатьох випадках сім'ї дізнаються про смерть родича, коли вони отримують посилку з тюремної робою і черевиками. Свідоцтво про смерть вони отримують від білоруської влади, тільки якщо попросять про це.

Дані про застосування смертної кари в Білорусі класифікуються як державна таємниця. Така секретність, вважає Amnesty International, являє собою жорстоке, нелюдське і принижуюче гідність поводження із засудженими та членами їх сімей.

Українська правда

Теми: Білорусьправа людини
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