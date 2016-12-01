Хрещатик перекрили через річницю Маршу мільйонів

Через підготовку до заходів з нагоди Маршу мільйонів – ходи, яка відбулася в Києві в цей день в 2013 році в рамках акцій проти дій влади Віктора Януковича – вулицю Хрещатик перекрили.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

За його словами, на Хрещатику багато поліції.

Фото: Роман Кравець

Також при вході на Хрещатик з боку вулиці Грушевського у перехожих правоохоронці перевіряють сумки.

Як відомо, у середу про намір тимчасово обмежити рух транспорту в центрі Києва заявляла столична влада. Крім Хрещатика, такі заходи планувалися на вулицях Михайлівській, Городецького, Ольгинській та Інститутській.

У Київраді "Українській правді" повідомили, що заявку на проведення акцій у четвер на Хрещатику подав лиш "Доровольчий рух ОУН" Миколи Коханівського. У заявці було вказано, що акція почнеться о 15:00 і її учасники підуть до Адміністрації президента з вимогою звільнити політв'язнів і відсторонити Леоніда Кучму і Віктора Медведчука від Мінського процесу.

Заявка була подана на 100 тисяч учасників.У той же час, як видно на камерах відеоспостережень, по Хрещатику ходять лиш поодинокі люди, організованих подій там немає.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП