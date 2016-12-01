Суд повернув землю скверу Небесної сотні у власність міста

За клопотанням столичної прокуратури Господарський суд Києва відібрав право власності земельної ділянки скверу Небесної сотні у приватних власників на користь міста.

Таке рішення ухвалила у четвер суддя Людмила Шкурдова.

Відповідно, суддя скасувала низку договорів про передачу землі за адресою Михайлівська 26 у ТОВ "Укрінвестресурс", ТОВ "М-Плаза" та "Грін Плаза"

"Витребувати земельну ділянку на користь КМДА, рішення можна оскаржити протягом 5 днів", - зазначила суддя.

Як відомо, сквер Небесної Сотні на вулиці Михайлівській власними зусиллями влаштували місцеві жителі і волонтери.

Кілька років вони боролися проти забудови цього місця.

Ділянка, на якій він розташований, перебувала у приватній власності під будівництво готельного комплексу з підземними і наземними паркінгами.

Також повідомлялося, що суд не дозволив перепродаж землі під сквером Небесної Сотні у Києві.

Громадські активісти зверталися до Порошенка з проханням захистити місцевість.

У лютому цього року мер Віталій Кличко заявляв, що сквер Небесної сотні у Києві залишиться сквером, там не буде жодних забудов.

Роман Кравець, УП