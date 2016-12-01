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Луценко і Троян звітували про успішну операцію з 30 країнами

Четвер, 1 грудня 2016, 16:32

Генпрокуратура та Нацполіція заявляють про проведення масштабної спільної з 30 країнами операції по ліквідації кібермережі, організатором якої був українець.

Про це Генпрокурора Юрій Луценко та в.о. начальника поліції Вадим Троян повідомили на брифінгу у четвер ввечері.

За словами Луценка, розслідування розпочато в 2012 році. Перша справа була розпочата в Німеччини, додав Троян.

"Правоохоронці 30 країн днями закінчили безпрецедентну міжнародну операцію з ліквідації кібермережі, яка щоденно ініціювала по всьому світу півмільйони комп'ютерів", - сказав Луценко.

"Затримано п'ятьох осіб, троє з них – українці. В організації мережі підозрюється громадянин України, який був затриманий в Полтаві", - зазначив Луценко.

"Він чинив озброєний опір, маючи на руках автомат Калашникова і бойовий пістолет", - додав він.

Луценко зазначив, що обшуки проведені майже в 40 приміщеннях, понад 220 серверів, які були вражені вірусом і заблокували близько 800 тис. доменів.

Луценко заявив, що це перший помітний успіх українських правоохоронців на міжнародній арені.

До України за правовою допомогою звернулися в 2014 році.

У свою чергу, Троян розповів, що до складу злочинної групи входили 27.

"Вчора о сьомій ранку ми вже стояли по всіх адресах в 30 країнах світу. О сьомій ранку пішла відмашка і почалися обшуки. ... З 27 осіб зараз затримані п'ять, в тому числі три українця - один в Німеччині, два - на території України", - озвучив деталі Троян.

В.о. голови Нацполіції повідомив, що координаційний штаб операції розташовувався в Гаазі. За його словами, у зазначеній операції брали участь 180 оперативників. Опрацьовано понад 130 тис. гігабіт.

Українська правда

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