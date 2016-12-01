Росіянку посадили за SMS про пересування військової техніки

Громадянка Росії Оксана Севастіді засуджена до семи років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді. Приводом для кримінального переслідування послужили кілька SMS.

Як повідомляє "Медуза", повідомлення вона відправила в 2008 році, незадовго до війни з Грузією.

Севастіді писала приятелю в Грузії, що бачила в Сочі поїзд з військовою технікою, що йде в бік Абхазії.

Про кримінальну справу "Медузи" розповів адвокат Іван Павлов, який захищає засуджену.

Краснодарський крайовий суд виніс їй вирок ще в березні 2016 року, проте досі про це не повідомлялося.

"Медуза" під час пошуку за прізвищем Севастіді виявила в базі даних суду картку справи, при цьому в самій картці імені засудженої немає. Справа була розглянута 3 березня 2016 року суддею Володимиром Кобзєвим.

Адвокат Павлов добивається звільнення Севастіді. Він зазначив, що у вироку докладно описані події, які передували війні з Грузією - зокрема, вказані номери військових частин і види техніки, яку переміщували по залізниці.

"З точки зору інформаційної значущості та чутливості відомостей її смски, якщо порівняти з вироком, - як крапля і море", - сказав Павлов.

У листопаді 2014 року було засуджено мешканку Сочі Катерину Харебаву, яка також відправила SMS своєму приятелеві, побачивши пересування російської військової техніки в бік Абхазії незадовго до війни в Грузії.

Краснодарський крайовий суд засудив її до шести років ув'язнення за шпигунство. Справу розглядав суддя Володимир Кобзєв, який займався і справою Оксани Севастіді.

Харебава, за версією звинувачення, передала відомості про пересування військової техніки військового представника Грузії і тим самим розкрила державну таємницю.

"Меморіал" визнав Катерину Харебаву політв'язнем. Правозахисники відзначають, що російська військова техніка перед війною з Грузією переміщалася відкрито, її бачили багато людей - отже, інформація про такі переміщення не може бути таємною.