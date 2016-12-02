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У члена громадської ради при НАБУ проходять обшуки

П'ятниця, 2 грудня 2016, 07:17

У п'ятницю вранці у члена громадського контролю при НАБУ Володимира Рисенка проходять обшуки.

Про це у своєму Facebook повідомив Ігор Черняк

"У юриста Харківського антикорупційного центру і члена ради громадського контролю при НАБУ Володимира Рисенка зараз вдома проходить обшук. Веселі, брате, часи настали", - написав він.

"Обшук проводить харківська поліція на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва (суддя - Білоцерківець, ктстаті, фігурант розслідувань ХАЦ)", - додав Черняк.

Як пояснив Черняк в коментарі "Українській правді", розслідується кримінальна справа відносно підприємства, на якому працював Рисенко, але до того, як відбувалися факти, які зараз стали об'єктом розслідування.

"Він як юрист ще в 2013-2014 році працював на підприємстві. За діяльністю цього підприємства за 2015-2016 рік розслідується кримінальне провадження, тобто події, які відбувалися вже після звільнення Рисенка. Але незважаючи на це, Печерський райсуд дає дозвіл на обшук, причому з жорсткими дисками, ноутбуками, телефонами і з усім іншим ", - заявив Черняк.

Згодом Черняк оприлюднив ухвалу суду і наголосив, що документ виписаний не на ту особу, яка прийшла проводити обшук.

 
 

Оксана Коваленко, УП

Теми: НАБУХарків
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