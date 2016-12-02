За час роботи Луценко звільнив 160 керівників прокуратур
П'ятниця, 2 грудня 2016, 08:32
Генеральний прокурор Юрій Луценко за час роботи на посаді звільнив 160 керівників прокуратур.
Про це він повідомив в ефірі телекомпанії "Студія 1+1", передають "Українські новини".
"За час роботи я звільнив 160 керівників прокуратур", – сказав генпрокурор.
За його словами, на посадах прокурорів працюють "як чесні люди, так і корупціонери".
Він також нагадав, що 30 листопада призначив керівника Генеральної інспекції ГПУ.
Геніспекція повинна почати роботу з січня 2017 року.
Луценко зазначав раніше, що чекає ефективної роботи цього органу, в тому числі "чисток" всередині прокуратури.