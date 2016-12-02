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На Луганщині загинув український військовий

П'ятниця, 2 грудня 2016, 09:55

Український військовослужбовець загинув внаслідок спроби прориву диверсійно-розвідувальної групи бойовиків під Новотошківкою Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба Луганської військово-цивільної адміністрації з посиланням на заяву заступника голови відомства Юрія Клименка.

За його словами, спроба прориву прикривалася вогнем зі 120-мм мінометів.

"Наразі вздовж всієї лінії розмежування спостерігається істотне загострення ситуації. Ворог б’є із забороненої Мінськими угодами зброї та здійснює цинічні вилазки на позиції наших хлопців. Сьогодні ми втратили ще одного сина України, який захищав її суверенітет та незалежність", – сказав він.

У відомстві додали, що протягом минулої доби та після півночі бойовики 15 разів відкривали вогонь вздовж усієї лінії розмежування.

Крім того, по укріпленнях сил АТО поблизу сіл Новоолександрівка та Новозванівка Попаснянського району ворог сім разів застосовував автоматичні і підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Також у напрямку сіл Кримське та Лобачеве Новоайдарського району шість разів відкривався вогонь з 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по позиціях українських військовослужбовців поблизу смт Станиця Луганська бойовики два рази застосували протитанкові та підствольні гранатомети.

Українська правда

Теми: АТОЛуганська область
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