Силовики викрили масштабний канал вербування українців у РФ

Департамент МВС із запобігання злочинів щодо торгівлі людьми виявив масштабний канал вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів у Російській Федерації.

Про це на брифінгу у п'ятницю розповіли представники МВС.

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За словами члена колегії МВС і депутата Антона Геращенка, у результаті операції затримано трьох громадян України і одного громадянина Молдови, які організували злочинну схему.

В результаті злочинної діяльності цього угруповання, що співпрацює, за попередніми даними, з корумпованими співробітниками російської поліції, за звинуваченням у поширенні наркотиків в Росії за гратами опинилося понад 400 громадян України, яких завербували.



В. о. голови Національної поліції Вадим Троян повідомив, що 25 епізодів було доведено, а 13 українських громадян були засуджені за такою схемою.

За словами правоохоронців, злочинці вербували молодих людей від 20 до 30 через об'яви в метро або в безкоштовних газетах та пропонували роботу кур'єрів.

"Коли наші люди приїжджали туди на роботу, в них забирали паспорти, залишали телефони. Їхня складова була така, що вони мали розповсюджувати наркотики. Якщо кур'єр відмовлявся, ФСБ або поліція РФ їх затримувала публічно, на камеру і звинувачувала в розповсюдженні наркотиків", – розповів Троян.

Геращенко також повідомив, що одним із поплічників угруповання вербувальників на території України був співробітник Управління служби державної охорони.



"Він забезпечував перевірку через бази даних молодих людей, яких вербували, а також забезпечував їх перевірку на поліграфі. Поліграф був потрібен, щоб була впевненість, що ці люди не будуть залишати наркотики собі або обманювати наркодилерів. Зараз вирішується питання про ступінь причетності цієї особи" – додав він.

Інше питання, за словами Геращенка, як вирішувати долю затриманих наших співвітчизників.



"З точки зору російського законодавства, вони, звичайно, винні. Вони сидять в СІЗО і в'язницях... Ці люди піддаються нелюдському тиску", – зазначив він.



За його словами, українська сторона буде домагатися їх екстрадиції, щоб її громадяни відбували покарання на батьківщині.



Валентина Романенко, УП