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Київ через борги зупинив подачу води в ОРЛО

П'ятниця, 2 грудня 2016, 11:40

Попаснянський районний водоканал 1 грудня перестав постачати воду для 1,2 млн жителів, що перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області.  

Про це у п'ятницю повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Причиною зупинки роботи водоканалу є знеструмлення його об’єктів.

"Більше ніж 90 % видобутої води підприємство постачає на тимчасово окуповану територію, але оплату за це не отримує. Внаслідок чого КП "Попаснянський районний водоканал" не має можливості розраховуватися за енергоносії, сплачувати заробітну плату, закуповувати витратні матеріали", - сказано у повідомленні.

Вказується, що сума витрат за поставлену на тимчасово окуповану територію України воду за рік складає 230 млн грн.

"На сьогодні заборгованість КП "Попаснянський районний водоканал" перед ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" за спожиту електричну енергію складає близько 124 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Через це "Луганське енергетичне об’єднання" 1 грудня знеструмило агрегати Петровської насосної станції 2-го підйому, "якими здійснювалася подача води на територію ОРЛО (у напрямку Луганська) близько 10 тис. м3 на добу".

Заступник голови облдержадміністрації Володимир Гуц заявив, що єдиний шлях поновлення водопостачання є сплата стороною бойовиків боргів за воду, яка "була надана на непідконтрольну українській владі територію в повному обсязі".

Як відомо, КП "Попаснянський районний водоканал" є постачальником води для 80 тис. жителів області, які проживають на контрольованій українською владою території, та близько для 1,2 млн жителів Луганщини – на тимчасово окупованих територіях.

Українська правда

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Теми: КиївДонбасЛуганська область
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