Один боєць загинув, трьох поранили за минулу добу на Донбасі
За минулу добу у зоні АТО на сході України загинув один український боєць, ще троє отримали поранення.
Про це сказав на брифінгу 2 грудня речник із питань АТО полковник Андрій Лисенко.
Лисенко уточнив "Українській правді", що військовослужбовець загинув у Красногорівці, а поранили одного бійця в Авдіївці й двох у Широкиному під час обстрілів.
На брифінгу він також повідомив, що у Станиці Луганській в четвер порушили тишу. Лисенко наголосив, що окупанти стріляють "і вдень, і вночі".
За добу на Луганщині було загалом 13 обстрілів.
На Донеччині було 8 обстрілів впродовж доби. Найгарячіше – в Адвїівській промзоні.
На Маріупольському напряму бойові дії тривають практично по всьому фронту, найбільше – у Красногорівці та на приморських рубежах.
Надвечір бойовики обстрілювали одночасно кілька позицій. Загалом за добу на цьому напрямку було 23 обстріли, із них 10 – із важкого озброєння.