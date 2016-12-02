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Один боєць загинув, трьох поранили за минулу добу на Донбасі

П'ятниця, 2 грудня 2016, 11:49

За минулу добу у зоні АТО на сході України загинув один український боєць, ще троє отримали поранення.

Про це сказав на брифінгу 2 грудня речник із питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Лисенко уточнив "Українській правді", що військовослужбовець загинув у Красногорівці, а поранили одного бійця в Авдіївці й двох у Широкиному під час обстрілів.

На брифінгу він також повідомив, що у Станиці Луганській в четвер порушили тишу. Лисенко наголосив, що окупанти стріляють "і вдень, і вночі".

За добу на Луганщині було загалом 13 обстрілів.

На Донеччині було 8 обстрілів впродовж доби. Найгарячіше – в Адвїівській промзоні.

На Маріупольському напряму бойові дії тривають практично по всьому фронту, найбільше – у Красногорівці та на приморських рубежах.

Надвечір бойовики обстрілювали одночасно кілька позицій. Загалом за добу на цьому напрямку було 23 обстріли, із них 10 – із важкого озброєння.

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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