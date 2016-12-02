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Шуляк заявив, що людина з голосом Кличка переманювала його за гроші

П'ятниця, 2 грудня 2016, 16:48

Колишній начальник Внутрішніх військ Станіслав Шуляк розцінює пропозицію людини з голосом Віталія Кличка перейти на бік мітингувальників у лютому 2014 року - як зраду Батьківщини.

Про це він сказав під час дачі свідчень у суді в п'ятницю.

Він розповів, що йому спочатку телефонував чоловік, який сказав, що телефонує від партії "Удар" і пропонував підтримати протестуючих.

"Я розмовляти не став, оскільки розумів, що це провокація", - розповів Шуляк.

"На початку лютого знову дзвонив чоловік, представився Віталієм Кличком. Голос схожий. Сказав, що знає мене, як порядного офіцера: бачите, як розвиваються події, як ви дивитеся на те, щоб приєднатися з вашими підрозділами до акцій протесту, за це не будете ображені матеріально…", - розповів Шуляк.

"Я відповів: Раз вважаєте мене порядною, я розумію, що пропонуєте зрадити державу, як мені розглядати це?" - сказав Шуляк.

доповнено о 17:50 Пізніше, відповідаючи на уточнююче запитання, Шуляк заявив, що він записав номер телефону, з якого йому дзвонили та передав його своїм адвокатам.

Він зазначив, що йому пропонували як матеріальну винагороду, так і виїзд з країни.

"Мені пропонувалася матеріальна віддяка, преференції по службі на майбутнє, виїзд із країни для самоусунення від виконання службових обов’язків", - заявив він.

При цьому, соратник Януковича також зазначив, що ця ж людина йому погрожувала.

"У погрозі прозвучало те, що за незгоду в майбутньому я матиму тяжкі наслідки, що я не розумію, проти яких людей зараз йду. Я дослівно повторюю. Я одразу про це доповів міністру внутрішніх справ", - сказав Шуляк.

Точної дати він не вказав, зазначив, що це було на початку лютого.

Українська правда

Теми: МайданЄвромайдан
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