Шуляк: Перед розстрілом роздавали зброю в районі вулиці Заньковецької

Колишній начальник Внутрішніх військ Станіслав Шуляк заявляє, що йому доповідали про те, що на Майдані могла бути зброя, а вранці 20 лютого на Заньковецької її вивантажували з машини.

Про це Шуляк розповів під час надання свідчень в суді у п'ятницю.

"У районі 8 годині ранку в районі вулиці Заньковецької був встановлений факт видачі вогнепальної зброї з багажника машини Жигулі 5-й або 7-ї моделі, за зовнішніми ознаками автомат Калашникова", - сказав він.

"Після цього безпосередньо робота йшла по співробітниках внутрішніх військ і міліції зранку вівся з боку філармонії. Звідти було кілька пострілів великої дробом, а також інші були постріли. Мені зараз важко сказати тип зброї", - зазначив він.

"Люди були одягнені в цивільний одяг, та територія контролювалася прихильниками Майдану. Пройти туди було неможливо, можна було тільки спостерігати здалеку", - додав він.

"Вогонь вівся по співробітниках, які перебували на Майдані Незалежності з боку Консерваторії. При відступі (військ - УП) в напрямку перетину вул.Ольгинської та Інститутської були помічені постріли з боку будівлі готелю "Україна", - сказав Шуляк.

Він також заявив, що наказ на відступ ВВ по Інститутській до вул. Ольгинської давав особисто він після того, як, за його словами, на Майдані "внаслідок застосування вогнепальної зброї були нанесені поранення по співробітниках ВВ, і вони залишалися беззахисними там".

Також, відповідаючи на питання захисника беркутівців, він сказав, що не отримував наказів про розгін Майдану 20 лютого.

"Особисто мені з боку мого керівника - міністра Захарченка – такі задуми не оголошувалися, я не знаю про їх існування. Я таких наказів не давав", - сказав він.

На питання, хто в цей день займався координацією сил правопорядку в Києві, він сказав, що це був керівник УВС Києва, але не зміг згадати його прізвище.

Шуляк також розповів, що йому дзвонив один з керівників СБУ про те, що ведуться переговори про можливість безперешкодного проходу підрозділу "Альфа" для огляду приміщень готелю "Україна" на предмет перебування там озброєних людей.

За його словами, представник СБУ цікавився, чи готовий він надати допомогу підрозділу "Альфа" силами і засобами ВВ, на що він відповів згодою.

Однак, Шуляк сказав, що це так і не сталося. "Як потім мені повідомили, домовленість не була досягнута - переговори велися безпосередньо з комендантом Майдану Парубієм", - сказав Шуляк.

Оксана Коваленко, УП