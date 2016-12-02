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Шуляк "не може" ідентифікувати людей, які стріляли на Інститутській

П'ятниця, 2 грудня 2016, 14:25

Колишній командувач Внутрішніми військами України Станіслав Шуляк заявив, що не має даних про застосування вогнепальної зброї бійцями Внутрішніх військ і не знає, ким були ті, хто стріляв на вулиці Інституській.

Про це він сказав під час допиту шляхом відеоконференції у справі "беркутівців" у п'ятницю.

"Доповідей про застосування вогнепальної зброї особовим складом Внутрішніх військ не надходило", – сказав Шуляк.

На уточнююче запитання прокурора, які саме підрозділи правоохоронних органів України в першій половині дня 20 лютого застосували зброю щодо учасників акцій масових протестів, екс-командувач відповів:

"Мені такі факти невідомі".

Екс-командувач зазначив, що безпосереднім очевидцем подій на вулиці Інститутській в лютому 2014 роки він не був, а згодом "дивився відеосюжету".

Відповідаючи на запитання, чи може він ідентифікувати людей в чорному, які стріляли на Інститутській, до яких формувань вони належали, Шуляк сказав:

"Я не можу сказати про приналежність цих людей, які вели вогонь, я не маю зараз для цього достатньої інформації".

Як відомо, згідно зі звітом Міжнародної дорадчої групи за мандатом генсека Ради Європи, розслідування встановило, що відповідальні за більшість убивств, скоєних 20 лютого, несуть бійці спецпідрозділу "Беркут".

Валентина Романенко, УП

Теми: Євромайдансуд
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