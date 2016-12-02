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Перед розстрілом Майдану до Москви літав літак ВВ

П'ятниця, 2 грудня 2016, 15:33

Напередодні розстрілів на Майдані, 19 лютого 2014 року, з Києва літав літак Внутрішніх військ МВС України на військовий аеродром "Чкаловський" у Московській області.

Тодішній командувач Внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк, який утік до Росії, не зміг роз'яснити мету такого візиту Святошинському райсуду Києва на допиті по відеозв'язку з Ростова-на-Дону.

За інформацією звинувачення, за вказівкою Шуляка 19 лютого літак АН-26 Внутрішніх військ (бортовий номер 07) здійснив рейс Київ (Жуляни) – Москва (Чкаловський)  – Київ (Жуляни). На запитання, з якою метою, екс-командувач ВВ відповів так:

"Чи 20-го, чи 19 числа – я зараз важко сказати – даний літак за моєю вказівкою був задіяний для транспортування поранених бійців підрозділів МВС… по-моєму, до Криму. Так начебто я пам'ятаю. Про інші залучення даного борту я зараз не можу сказати".

Прокурор уточнив, що допитано весь екіпаж того літака – і люди сказали, що борт практично порожній полетів до Москви, кілька годин там простояв – і потім надійшла вказівка й практично порожній літак повернувся до Києва.

Шуляк повторив, що за його розпорядженням борт транспортував поранених, а про політ до Москви він не знає, "розпоряджень не давав".

Тоді звинувачення заявило про телеграму №426 за підписом Шуляка й завізовану його підлеглими Сліпченком, Ткаченком, Кривенком і Конопляником такого змісту:

"З метою перевезення робочої групи МВС України організувати підготовку літака АН-26 №07 і екіпажа й 19 лютого виконати переліт за маршрутом Київ (Жуляни) – Москва (Чкаловський) – Київ (Жуляни) і при виконанні перельоту суворо дотримуватися заходів безпеки".

Телеграма датована 20 лютого, але в ній записано: організувати перевезення 19 лютого. Тобто документ був підписаний постфактум.

Незважаючи на те, що, є оригінал цієї телеграми, Шуляк повторив, що він особисто давав вказівки лише про транспортування поранених бійців:

"Куди – я зараз не пам'ятаю. По-моєму, до Криму. Я боюся помилитися, але, здається, старшим був колишній міністр внутрішніх справ Могильов… хоча я його не призначав… Про інші залучення цього борту я нічого сказати не можу, я не знаю".

Адвокат звинувачуваних намагався заявити протест, що в матеріалах справи немає інформації про борти, однак прокурор Олексій Донський указав, що це дозволяє перевірити свідчення Шуляка.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МайданРосіяМВСвнутрішні військасуд
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