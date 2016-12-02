Насалик поїхав у тур Еміратами за півмільйона
П'ятниця, 2 грудня 2016, 15:39
Міністр енергетики Ігор Насалик придбав у компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів SNTTA Emir Tours тур вартістю 505 тисяч гривень.
Про це йдеться у його повідомленні про суттєві зміни майнового стану.
У свою чергу видання "Українські новини" з посиланням на відповідь Міненерго повідомляє, що Насалик наразі перебуває у двотижневій відпустці – з 28 листопада до 11 грудня.
Як відомо, у декларації за 2015 рік Насалик задекларував оплату готелю та покупку рухомого майна на Мальдівах вартістю 574 тисячі гривень.
Українська правда