Насалик поїхав у тур Еміратами за півмільйона

Міністр енергетики Ігор Насалик придбав у компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів SNTTA Emir Tours тур вартістю 505 тисяч гривень.

Про це йдеться у його повідомленні про суттєві зміни майнового стану.

У свою чергу видання "Українські новини" з посиланням на відповідь Міненерго повідомляє, що Насалик наразі перебуває у двотижневій відпустці – з 28 листопада до 11 грудня.

Як відомо, у декларації за 2015 рік Насалик задекларував оплату готелю та покупку рухомого майна на Мальдівах вартістю 574 тисячі гривень.

Українська правда