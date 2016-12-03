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Україна звернулася до Інтерполу через "скіфське золото"

Субота, 3 грудня 2016, 02:26

Печерський райсуд Києва наклав арешт на музейні експонати виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі", а також направив документи в Інтерпол для їх розшуку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

"За клопотанням прокурора ухвалоюПечерського районного суду міста Києва на музейні експонати накладено арешт. Ухвала слідчого судді направлена до Інтерполу з метою забезпечення міжнародного розшуку арештованого майна", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура Криму здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом відмови музеєм Алларда Пірсона Амстердамського університету повернути музейні експонати виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі", які є власністю України.

Конфлікт навколо експонатів кримських музеїв, відомих як "скіфське золото", виник після анексії Криму Росією. В цей час експонати перебували на виставці в Амстердамі.

Після завершення виставки, нідерландська сторона, незважаючи на надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення кримських експонатів Національному музею історії України, який був визначений їх зберігачем відповідним рішенням Міністерства культури, мотивуючи відмову можливими претензіями з боку кримських музеїв.

Відповідно до законів України, всі зібрані експонати є частиною Музейного фонду України можуть передаватися на тимчасове зберігання лише на підставі укладених контрактів.

Контракт, який давав право на тимчасове зберігання колекції Музею Аллард Пірсон завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримпрокуратура
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