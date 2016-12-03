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Армія Асада захопила ще один район Алеппо

Субота, 3 грудня 2016, 09:52

У Сирії війська Башара Асада та їхні союзники у ніч 3 грудня взяли під контроль ще один район Алеппо - Тарік аль-Баб.

Про це повідомляє DW з посиланням на AFP та Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

"Захоплення цього району означає, що тепер уряд країни контролює 60% Східного Алеппо - частини міста, яку повстанці взяли під свій контроль у середині 2012 року. Внаслідок наступу урядові сили також відновили контроль над дорогою між Західним Алеппо та аеропортом міста, який теж перебуває в руках армії", - йдеться у повідомленні.

Понад 300 цивільних жителів Алеппо загинули, відколи урядові війська 15 листопада відновили наступ на східу частину міста. 

Перехід під повний контроль уряду східного Алеппо, яке повстанці утримували з 2012 року, може стати найбільшою втратою для сирійської опозиції за більш ніж 5 років, які триває громадянська війна у країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сиріяармія
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